الكشف عن سبب التواجد الامني الكثيف على دوار صويلح - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة شمال عمان مساء اليوم بوجود حقيبة مشبوهة بالقرب من دوار صويلح .

اضافة اعلان

وبحسب مصدر امني لموقع الاخباري تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتبين انها (حقيبة شخصية) وتحتوي على ملابس.