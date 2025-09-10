بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025

01:25 م

الوكيل الإخباري- قدم بنك الإسكان رعايته البلاتينية لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025 "GREENFIN Forum"، الذي نظمته جمعية البنوك تحت شعار: "التمويل الأخضر والمستدام من الرؤية إلى التصميم"، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وبمشاركة قادة القطاع المصرفي والمالي وخبراء التمويل الأخضر والاستدامة من داخل الأردن وخارجه. اضافة اعلان





وجاءت هذه الرعاية تأكيداً على التزام البنك بدعم جهود تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، والمساهمة في بناء مستقبل مالي مستدام عبر تطوير أدوات تمويل مبتكرة، تقوم على الشمولية والقدرة على التكيف مع المتغيرات.



وأكد البنك أن مشاركته في المنتدى تعكس حرصه على إبراز دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في تمويل المشاريع والمبادرات الخضراء، خاصة تلك الموجهة للتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق النمو المستدام، كما شدد على أهمية مواكبة التوجهات الدولية وأولويات البنك المركزي الأردني في هذا المجال، بما يتيح تلبية احتياجات السوق وتسهيل الحوار حول آليات تعزيز التمويل الأخضر.



وترجم بنك الإسكان هذا الالتزام عملياً عبر مشاركته في المنتدى من خلال جلسات حوارية متخصصة تناولت موضوعات الاستدامة البيئية، واستعرضت أفضل الممارسات العالمية الحديثة، إلى جانب تقديم مجموعة من برامج التمويل المبتكرة والتجارب الناجحة لشركاء محليين ودوليين، ويأتي ذلك بالتعاون مع منصة synesgy الرقمية المتخصصة بقياس معايير الاستدامة، في إطار سعي البنك إلى تعزيز ثقافة الاستدامة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الاقتصاد الأخضر.



ويعد منتدى التمويل الأخضر حدثاً سنوياً بارزاً يهدف إلى توسيع مجالات التعاون لدعم مبادرات التمويل الأخضر، واستكشاف فرص جديدة لتوجيه الاستثمارات نحو المنتجات الخضراء، ومعالجة تحديات تطوير هذه المنتجات. كما ركز في نسخته لهذا العام على تطوير المنتجات المالية الخضراء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الشفافية والحوكمة، والقدرة على التكيف، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الأردن والمنطقة.



