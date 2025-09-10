بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025

وجاءت هذه الرعاية تأكيداً على التزام البنك بدعم جهود تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، والمساهمة في بناء مستقبل مالي مستدام عبر تطوير أدوات تمويل مبتكرة، تقوم على الشمولية والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
وأكد البنك أن مشاركته في المنتدى تعكس حرصه على إبراز دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في تمويل المشاريع والمبادرات الخضراء، خاصة تلك الموجهة للتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق النمو المستدام، كما شدد على أهمية مواكبة التوجهات الدولية وأولويات البنك المركزي الأردني في هذا المجال، بما يتيح تلبية احتياجات السوق وتسهيل الحوار حول آليات تعزيز التمويل الأخضر.
وترجم بنك الإسكان هذا الالتزام عملياً عبر مشاركته في المنتدى من خلال جلسات حوارية متخصصة تناولت موضوعات الاستدامة البيئية، واستعرضت أفضل الممارسات العالمية الحديثة، إلى جانب تقديم مجموعة من برامج التمويل المبتكرة والتجارب الناجحة لشركاء محليين ودوليين، ويأتي ذلك بالتعاون مع منصة synesgy الرقمية المتخصصة بقياس معايير الاستدامة، في إطار سعي البنك إلى تعزيز ثقافة الاستدامة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الاقتصاد الأخضر.
ويعد منتدى التمويل الأخضر حدثاً سنوياً بارزاً يهدف إلى توسيع مجالات التعاون لدعم مبادرات التمويل الأخضر، واستكشاف فرص جديدة لتوجيه الاستثمارات نحو المنتجات الخضراء، ومعالجة تحديات تطوير هذه المنتجات. كما ركز في نسخته لهذا العام على تطوير المنتجات المالية الخضراء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الشفافية والحوكمة، والقدرة على التكيف، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الأردن والمنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
المهندس عماد المطارنة رئيساً لمجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال
-
كابيتال بنك .. ثلاثون عاماً من بناء الثقة وصناعة الفرص محلياً وإقليمياً
-
المناصير للزيوت والمحروقات الراعي الذهبي لمنتدى 12 لوقود الطيران الذي نظمه الاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)
-
"كريم رايدز": تجربة تتجاوز التنقل اليومي وهوية مؤسسية ترسخ التميز
-
إدراج المديرة التنفيذية للتكنولوجيا في "جو أكاديمي" آمال السعدي ضمن قائمة أبرز القيادات النسائية المؤثرة في الأردن ومنحها جائزة "ملهم" للمحتوى التقني
-
"البوتاس العربية" تعزز صادراتها إلى السوق الصينية بتجديد اتفاقيتها مع شركة سينوكيم حتى عام 2028
-
البنك العربي يطلق حملة جديدة خاصة بالقروض السكنية
-
شركة اكسبيريا للأنظمة الطبية توقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإنشاء أول منشأة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في الشرق الأوسط