الثلاثاء 2025-09-09 12:35 م
 

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الثلاثاء، 09-09-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-     سجّل سعر غرام الذهب في الأردن، يوم الثلاثاء، ارتفاعًا ليبلغ أعلى مستوى تاريخي له.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الثلاثاء عند 73.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.30 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 84.50 و65.30 و49.80 دينارا على التوالي.

Image1_92025911133617758893.jpg

 
 
