ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الثلاثاء عند 73.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.30 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 84.50 و65.30 و49.80 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن
-
ارتفاع التداول العقاري في الأردن 3% منذ مطلع العام ليسجل 4.565 مليار دينار
-
"صناعة الأردن" تبحث مع مسؤولين جزائريين تعزيز التبادل التجاري
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الإثنين
-
توضيح من المركزي بخصوص التأمين الطبي وتأمين المركبات
-
3.578 مليون برميل نفط خام واردات المملكة من العراق العام الماضي