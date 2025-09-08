الإثنين 2025-09-08 07:25 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الإثنين، 08-09-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، في التسعيرة الثانية، 50 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 73.5 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_920258174136612790241.jpg

 
 
