الأربعاء 2025-09-10 12:17 م
 

5 شهداء بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أطفال فلسطينيون
أطفال فلسطينيون
 
الأربعاء، 10-09-2025 11:40 ص
الوكيل الإخباري-   سجّلت مستشفيات قطاع غزة، الأربعاء، 5 حالات وفاة، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 404، من بينها 141 طفلًا.

ومنذ إعلان (IPC)، سُجّلت 126 حالة وفاة، من بينهم 26 طفلًا.

يُشار إلى أنه في كل لحظة، تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفًا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذّرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
 
