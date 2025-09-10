بلدية اليرموك تنظم حملة نظافة في جميع مناطقها

01:09 م

الوكيل الإخباري- نظّمت بلدية اليرموك التابعة للواء بني كنانة، صباح اليوم الأربعاء، حملة نظافة عامة وشاملة في جميع مناطقها، بمشاركة عدد من المسؤولين والممثلين عن الفعاليات الشعبية والمجتمع المحلي.





وقال متصرف اللواء، خلدون العبادي، إن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات أطلقتها وزارة البيئة تحت شعار "بسواعدنا نحمي بيئتنا"، وضمن الخطة التوعوية للحد من الرمي العشوائي للنفايات، والعمل على تجميل وتنظيف الأماكن العامة والمواقع الأثرية والسياحية والمقابر في جميع أنحاء اللواء.



ودعا أبناء المجتمع المحلي من مؤسسات وأفراد إلى الحفاظ على نظافة المقابر، خاصة المجاورين والزائرين لها، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي، مع الحفاظ على حرمتها، والاهتمام بنظافة المواقع الأثرية والسياحية التي يزخر بها اللواء.



من جهته، أوضح رئيس البلدية، المهندس فايز شعبان، أن المشاركة في هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ المفاهيم والسلوكيات السليمة لدى المواطنين في المحافظة على النظافة في الأماكن العامة لتصبح منهج حياة، مؤكداً أن الحملة أسهمت بصورة مباشرة في تعزيز روح التعاون بين البلديات والدوائر الحكومية والرسمية والأهلية، فضلًا عن كونها داعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية لخدمة المجتمع المحلي.