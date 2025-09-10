نتنياهو يقرر الذهاب إلى اجتماع الأمم المتحدة من دون صحفيين

-
5 شهداء بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
أوامر إخلاء جديدة بغزة وتهديد إسرائيلي باستهداف مبنى
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم البريج
لجنة الطفل الأممية تحذر من الأثر الكارثي لعدوان إسرائيل على أطفال غزة
القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع
مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما
الشامسي لصوت البلد في فلسطين: نهدف من خلال عملية " الفارس الشهم 3" لتقديم الدعم الشامل لأهل القطاع