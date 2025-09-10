نتنياهو يقرر الذهاب إلى اجتماع الأمم المتحدة من دون صحفيين

11:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745559 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرّر عدم اصطحاب صحفيين في رحلته إلى اجتماع الأمم المتحدة المخطّط في وقت لاحق من هذا الشهر، في ما يُعدّ خطوة غير معتادة لم تُوضّح أسبابها. اضافة اعلان

