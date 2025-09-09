مصدر عسكري ينفي مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر الأجواء الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أن ما يتم تداوله من بعض الحسابات المشبوهة حول مرور طائرات إسرائيلية اليوم فوق الأجواء الأردنية لضرب أهداف داخل دولة قطر الشقيقة هو إدعاء باطل وافتراء كاذب.

