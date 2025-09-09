الثلاثاء 2025-09-09 10:58 م
 

مصدر عسكري ينفي مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر الأجواء الأردنية

أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 09:39 م

الوكيل الإخباري- أكد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أن ما يتم تداوله من بعض الحسابات المشبوهة حول مرور طائرات إسرائيلية اليوم فوق الأجواء الأردنية لضرب أهداف داخل دولة قطر الشقيقة هو إدعاء باطل وافتراء كاذب.

وشدد المصدر على ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والإشاعات المضللة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 
 
