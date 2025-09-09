مصدر عسكري ينفي مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر الأجواء الأردنية

وشدد المصدر على ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والإشاعات المضللة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان تطرح عطاء لتعبيد وفتح شوارع جديدة
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
وزير الاتصال الحكومي : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني
-
جامعة اليرموك تحصد المركز الأول في مسابقة "أكاديمية حكيم"
-
وزير السياحة يبحث مع ممثلي القطاع السياحي خطط عودة النشاط السياحي للمملكة
-
وزير البيئة يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البيئي
-
اتصال هاتفي بين الملك والسيسي.. وهذا ما جاء فيه
-
الملك لابن سلمان: لا بد من حشد موقف دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية