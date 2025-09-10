إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضيا شرعيا

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم (7/60/2025) تاريخ 28/8/2025 المتضمن تعيين (13) قاضيا شرعيا في مختلف المحاكم الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل.

اضافة اعلان



وتضمن القرار تعيين أصحاب الفضيلة: أحمد محمد شريقي البلاونة الكاتب في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة السلط الابتدائية الشرعية، وعمر سمير عبد الكريم العساف الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية، وبهاء محمد فؤاد منصور مقدادي الكاتب في محكمة إربد الابتدائية الشرعية/ القضايا، قاضيا شرعيا في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية.



كما تضمن تعيين الدكتور باسل عمر إبراهيم المجالي الكاتب في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية، وتعيين فادي محمد صالح بني عطا الكاتب في محكمة جرش الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/ القضايا، والدكتور محمود سعيد صالح ياسين الكاتب في محكمة الزرقاء الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة جنوب عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا، وأحمد تيسير أحمد القضاة الكاتب في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الأزرق الابتدائية الشرعية، ومعاذ عمر محمد عبد القادر الكاتب في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية.