قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة

الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، واستنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، تسمية وترقية التالية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة إزاء اسم كل منهم، ابتداءً من تاريخه. وهم:

اضافة اعلان



1. السيد م. كمال جهاد كامل عبد النبي إلى وظيفة مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.



2. السيد محمد رشدي عبد الشولي إلى وظيفة مدير مديرية تكنولوجيا التعليم في إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.