الثلاثاء 2025-09-09 12:34 م
 

قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 09-09-2025 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، واستنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، تسمية وترقية التالية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة إزاء اسم كل منهم، ابتداءً من تاريخه. وهم:

اضافة اعلان


1. السيد م. كمال جهاد كامل عبد النبي إلى وظيفة مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.


2. السيد محمد رشدي عبد الشولي إلى وظيفة مدير مديرية تكنولوجيا التعليم في إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.


3. السيد د. بشار مخلد جميل المطيريين إلى وظيفة مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي في إدارة الإشراف والتدريب التربوي.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: إجراءات مشددة بحق هذه المدارس الخاصة

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، مسجلةً 8.042 مليار دولار حتى نهاية شهر آب من العام الحالي. ووفقًا للبيانات التي رصدتها "المملكة"، بلغ حج

اقتصاد محلي احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أول اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الأردن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية تشارك في إطلاق تقرير "البحث عن العدالة" الإقليمي بالقاهرة

فلق

فن ومشاهير لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش

شهيد في قصف مخيم النصيرات

فلسطين شهيد في قصف مخيم النصيرات

فلسطينيون يسعفون شخصًا أصيب خلال انتظاره المساعدات في غزة

فلسطين استشهاد 5 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة