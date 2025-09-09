قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة

1. السيد م. كمال جهاد كامل عبد النبي إلى وظيفة مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
2. السيد محمد رشدي عبد الشولي إلى وظيفة مدير مديرية تكنولوجيا التعليم في إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
3. السيد د. بشار مخلد جميل المطيريين إلى وظيفة مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي في إدارة الإشراف والتدريب التربوي.
-
