هذا مانشره شقيق رجل الأمن القطري الذي قضى في استهداف الدوحة

ونشر شقيقه رسالة مؤثرة جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون يأيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي ،انتقل إلى رحمة الله تعالى اخوي بدر اللهم اغفر له ، وأرحمه ، وارفع درجته في الجنه ، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس
ويُذكر أن الوكيل عريف بدر الدوسري كان من منتسبي قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، وقد استشهد أثناء مباشرتِه لمهامه في موقع الاستهداف الذي طال مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة، ضمن الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء وأسفر عن عدد من الإصابات بين العناصر الأمنية.
