340 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي وحركة سياحية نشطة محليا وخارجيا

وأضاف المعايطة، الأربعاء، أن هذه الأرقام تعكس نجاح المشروع في استقطاب السياح وتعزيز مكانة محافظة عجلون كوجهة سياحية بارزة، مشددًا على أن هناك خطة مستقبلية لتنفيذ مشاريع نوعية من شأنها تعزيز التنمية السياحية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة.
وأكد المعايطة استعداد المنطقة للتعاون المستمر مع المجتمع المحلي من خلال تنظيم المعارض التسويقية لمنتجات الحرفيين والأسر المنتجة، لافتًا إلى أنه تمّت إقامة 4 معارض حتى الآن خلال العام الحالي، بهدف دعم المجتمع وتمكينه اقتصاديًا.
وثمّن المعايطة الدور الإيجابي والفاعل الذي تقوم به وسائل الإعلام في تسليط الضوء على إنجازات منطقة عجلون التنموية ومشروع التلفريك، إلى جانب التعريف بالخدمات المستمرة التي يتم تقديمها للزوار، والتي تُسهم بدورها في تنشيط السياحة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
