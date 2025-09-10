الأمين العام للاقتصاد الرقمي: رضا المواطن معيار نجاح العمل الحكومي

وخلال الجولة، التقت الزعبي عدداً من المراجعين واستمعَت إلى ملاحظاتهم وتجاربهم في إنجاز المعاملات، مؤكدةً أن رضا المواطن هو المؤشر الأهم لقياس كفاءة الأداء الحكومي، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تتيح إنجاز معاملات متعددة في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
وأوضحت أن هذه الجولات تأتي في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، اللتين تشددان على رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المواطن وضمان العدالة في تقديمها.
كما أثنت على جهود الكوادر العاملة في المركزين ودورهم في خدمة المواطنين بكفاءة عالية، لافتة إلى أن المتابعات الميدانية تتيح التعرف المباشر على التحديات ومعالجتها أولاً بأول، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق أهداف التحديث الشامل.
