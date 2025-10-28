تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و10 قروش، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 10و30 قرشا، والبندورة 10و35 قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 60 و140 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.
