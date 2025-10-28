تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2410 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 716 طنا، والورقيات 267 طنا.

اضافة اعلان