الثلاثاء 2025-10-28 11:54 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2410 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 716 طنا، والورقيات 267 طنا.
مجموعة من الخضروات
 
الثلاثاء، 28-10-2025 09:55 ص

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و10 قروش، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 10و30 قرشا، والبندورة 10و35 قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 60 و140 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
 
