بقي رأسه فقط فوق السطح.. عملية بطولية لإنقاذ بريطاني من الرمال المتحركة

وذكرت فرق الإنقاذ أن البلاغ ورد عند الساعة 11:30 صباحاً يوم السبت، ليتم العثور على الرجل في حالة إنهاك شديدة ومعرّضاً لخطر انخفاض حرارة الجسم.
استخدم فريق "باي سيرش آند ريسكيو" ممرين هوائيين قابلين للنفخ لتثبيت الأرض وتأمين الوصول إليه، قبل سحبه إلى اليابسة وتدفئته ونقله لإجراء فحوص طبية.
وأكد الفريق أن العملية نُفذت في اللحظات الأخيرة قبل أن تغمر المياه الموقع بالكامل، مشيداً بالتنسيق بين وحدات الطوارئ المختلفة.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة في مايو الماضي حين علق شاب داخل حفرة رملية انهارت عليه واستغرقت فرق الإنقاذ ثلاث ساعات لتحريره.
