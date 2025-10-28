بقي رأسه فقط فوق السطح.. عملية بطولية لإنقاذ بريطاني من الرمال المتحركة

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة سيلفرديل بخليج موركامب في مقاطعة لانكشر البريطانية عملية إنقاذ طارئة، بعد العثور على رجل عالق في الرمال المتحركة ولم يظهر من جسده سوى رأسه وصدره وذراع واحدة، بينما كانت مياه المدّ تتدفق بسرعة نحو موقعه.

وذكرت فرق الإنقاذ أن البلاغ ورد عند الساعة 11:30 صباحاً يوم السبت، ليتم العثور على الرجل في حالة إنهاك شديدة ومعرّضاً لخطر انخفاض حرارة الجسم.



استخدم فريق "باي سيرش آند ريسكيو" ممرين هوائيين قابلين للنفخ لتثبيت الأرض وتأمين الوصول إليه، قبل سحبه إلى اليابسة وتدفئته ونقله لإجراء فحوص طبية.



وأكد الفريق أن العملية نُفذت في اللحظات الأخيرة قبل أن تغمر المياه الموقع بالكامل، مشيداً بالتنسيق بين وحدات الطوارئ المختلفة.



وأعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة في مايو الماضي حين علق شاب داخل حفرة رملية انهارت عليه واستغرقت فرق الإنقاذ ثلاث ساعات لتحريره.