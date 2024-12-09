الإعلان عن موعد الانقلاب الشتوي للعام 2024

11:55 ص

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي بأن لحظة الانقلاب الشتوي ستحدث لهذا العام الساعة 12:20 ظهر يوم السبت الموافق 21 كانون أول/ ديسمبر بتوقيت الأردن، حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي، وتكون الشمس في مسارها الظاهري في أخفض نقطة في السماء، ويكون الظل هو الأطول في السنة في فترة الظهيرة، وهذا يعتبر بداية فصل الشتاء فلكيا، حيث تكون ساعات الليل هي الأطول في السنة وساعات النهار هي الأقصر تقريبا، ويستمر فصل الشتاء فلكيا حتى لحظة الاعتدال الخريفي في الساعة 12:01 من ظهر يوم الخميس الموافق 20 آذار/ مارس 2025 ، حيث يستمر فصل الشتاء الفلكي حوالي 88 يوم و 23 ساعة و 40 دقيقة تقريبا. وهذا الانقلاب الشتوي يحدث في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وفي نفس الوقت يحدث الانقلاب الصيفي في الجزء الجنوبي للكرة الأرضية، وتكون الشمس في لحظة الانقلاب الشتوي في برج القوس. اضافة اعلان





وبين السكجي بأن الشمس في هذا اليوم تشرق الساعة 7:32 وتغرب 5:36 مساء على الأفق المستوي، حيث يكون طول النهار عشر ساعات وثلاث دقائق تقريبا، ويبدأ "الشفق الفلكي" الساعة 6:05 صباحا حيث يبدأ أول ضوء شمسي يتشتت في الغلاف الجوي، ثم يبدأ "الشفق البحري" الساعة 6:35 حيث تبدأ إضاءات في الغلاف الجوي وتتمايز الأرض عن السماء مع وضوح المعالم، ويبدأ "الشفق المدني" الساعة 7:05 صباحا حيث تبدأ معالم الأرض بالظهور والوضوح ويسهل تمييزها. وتحدث الظهيرة أو زوال الشمس الساعة 12:34 وتكون الشمس في أقل ارتفاع لها حيث ان زاوية ارتفاعها 34.5 درجة في اتجاه الجنوب، حسب التوقيت والإحداثيات الجغرافية للاردن، وفي يوم الانقلاب الشتوي يكون النهار اقصر ما يمكن ويبدأ يطول النهار حتى الاعتدال الخريفي حيث تتساوى ساعات الليل والنهار، إلى ان يصبح النهار أطول ما يمكن في الانقلاب الصيفي والذي يحدث الساعة 5:42 صباح يوم 21 حزيران 2025، حيث يكون الفرق بين طول النهار في الانقلابين الشتوي والصيفي حوالي 4 ساعات و 11 دقيقة.



وتبدأ مربعانية الشتاء في هذا اليوم أيضا، وتستمر 40 يوما وبعد ذلك خمسينية الشتاء التي تستمر 50 يوم تقريبا أي حتى بداية فصل الخريف فلكيا، وتبدأ بسعد الذابح ثم سعد بلع و سعد السعود وسعد الخبايا ومدة كل منها تقريبا 12:5 يوم.

وتحديد مواعيد السعود يعتمد على "التقويم النجمي" حيث يبدأ سعد الذابح بظهور نجم يسمى "بيتا الجدي" او "دابح" والاسم مشتق من الأصل العربي "ذابح" وهو نجم ثنائي في كوكبة الجدي ويكون طلوعه الساعة 6:47 من صباح يوم السبت الموافق 1 شباط/فبراير 2025 وهذا هو التاريخ الفلكي لسعد الذابح، ويكون ارتفاع نجم دابح في المستوى الأفقي تقريبا وقبل شروق الشمس بحوالي 37 دقيقة، وتزداد فرصة رصده بعد ذلك بأيام عندما يظهر في السماء عاليا قبل شروق الشمس بمدة كافية بعيدا عن وهجها.



ويمكن ان نلاحظ آثار الانقلابين بتجربة بسيطة، وهي "ملاحظة الظل"، في الانقلاب الشتوي وعندما تقف في فترة الظهيرة سوف تلاحظ أطول ظل في السنة، وأقصر ظل يكون في الانقلاب الصيفي.



إن تحديد فصول السنة من الناحية الفلكية من خلال الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي والانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي، وهذه الأحداث الفلكية مرتبطة بالحركة الديناميكية الدورانية للأرض حول الشمس وكذلك ميل محور دوران الأرض حول نفسها أثناء دورانها حول الشمس وليس القرب أو البعد من الشمس، ويكون محور دوران الأرض في لحظة الانقلاب الشتوي أبعد ما يمكن عن الشمس. ومن الجدير بالذكر ان لعلماء الأرصاد الجوية تعاريف مختلفة للفصول حيث تقسم السنة على أربعة فصول مدة كل منها ثلاثة شهور تقريبا، ويبدأ فصل الشتاء في الأول من كانون أول/ ديسمبر وينتهي في اليوم الأخير من شباط/فبراير.





