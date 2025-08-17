الأحد 2025-08-17 02:06 م
 

هيئة الطاقة: الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية لا تُحمل على فواتير المشتركين

الأحد، 17-08-2025 01:43 م
اكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، أن قيمة فاتورة الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على كمية الاستهلاك الفعلي للمشترك، ولا يتم احتساب الكمية أو ربطها بارتفاع الأحمال على الشبكة، مشددة على أن هذه الأحمال لا تُرحَّل على الفواتير.

وأضافت القاق لـ "الوكيل الاخباري" أن العداد الذكي لا يختلف عن العداد التقليدي من حيث آلية احتساب الاستهلاك، حيث تتم قراءة كلا العدادين بذات الطريقة. 

ونفت القاق وجود علاقة بين نوع العداد وكمية الاستهلاك، مؤكدة أن العداد أداة قياس فقط ولا يؤثر بأي شكل على كمية أو قيمة الاستهلاك.

وأشارت أنه في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى تتعلق بعمل العداد، يمكن للمواطن مراجعة الهيئة التي تتخذ بدورها الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استبدال العداد إذا لزم الأمر.

وفيما يتعلق بموجة الحر الأخيرة التي شهدتها المملكة ورفعت الأحمال الكهربائية إلى مستويات قياسية تجاوزت 4800 ميغاواط، وتعرض أحد المحولات في محطة الصبيحي للاحتراق، حيث تمت معالجة الموقف بسرعة ومهنية والحفاظ على استمرارية تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي من خلال مناقلة الأحمال وبكفاءة عالية.

وأكدت القاق أن نسبة الفاقد على الشبكة الكهربائية في الأردن تشهد انخفاضًا مستمرا خلال الفترات الماضية نتيجة الإجراءات المتخذة والتطور في الشبكة الكهربائية  والتوسع في استخدام العدادات الذكية، مبينة أن هذه النسبة لا تُحمَّل على فواتير المشتركين، بل تتحملها شركات الكهرباء ضمن حدود فنية وتقنية مدروسة.
 
 
