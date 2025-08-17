تمديد اتفاقية لتزويد العراق بالكهرباء من الأردن

وقال البطاينة في تصريح صحفي عقب لقائه في عمان اليوم مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى في الجمهورية العراقية رياض عريبي والوفد المرافق انه بناء على طلب العراقيين تم تمديد عقد تزويد الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية لتغذية منطقة الرطبة في العراق لمدة سنة إضافية أو لحين كهربة خط الربط الأردني- العراقي على جهد 400 ك.ف حيث تنتهي مدة عقد التزويد في السابع والعشرين من شهر أيلول 2025.
ووفق البطاينة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر شركة الكهرباء الوطنية أكد الجانب الأردني على كامل جاهزيته لكهربة خط الربط 400 ك.ف من جهة محطة تحويل الريشة.
