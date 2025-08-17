صناعة الأردن: الصناعات الإنشائية تحقق قفزة في صادراتها

وأكدت غرفة صناعة الأردن، في بيان، اليوم الاحد، أن قطاع الصناعات الإنشائية يُعد من أبرز القطاعات الصناعية التي حققت معدلات نمو مرتفعة منذ بداية العام الحالي 2025، ووصلت صادراته إلى 32 دولة، مشيرةً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية .
وأظهرت مؤشرات الأداء أن القطاع واصل تعزيز مكانته في السوق المحلية، حيث بلغت حصته نحو 82 بالمئة من اجمالي الاستهلاك المحلي، ما يعكس حجم الاعتماد على منتجاته داخل المملكة.
كما ساهم بنسبة 10.2 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم في الصناعات التحويلية، الذي بلغ نحو 1.7 مليار دينار في دلالة واضحة على دوره المحوري في البنية الصناعية الوطنية ومساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد وتلبية متطلبات التوسع العمراني والمشاريع الإنشائية الكبرى.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد الأمير الحسين يعلن عودة خدمة العلم
-
"إقليم البترا" تبحث تعزيز التعاون السياحي مع جنوب إفريقيا
-
تجارة العقبة تنظم منتدى "آفاق المستقبل التعليمي والمهني"
-
ربط نقل ملكية الشقق والمباني ببراءة الذمة من الكهرباء
-
تمديد اتفاقية لتزويد العراق بالكهرباء من الأردن
-
الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تبدأ أعمالها
-
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمّان والرصيفة - اسماء