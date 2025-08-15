الجمعة 2025-08-15 07:51 م
 

التربية تلغي قرار أسس القبول الأخيرة للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية

الجمعة، 15-08-2025 05:26 م
الوكيل الإخباري-   قررت وزارة التربية والتعليم عدم المضي في تطبيق القرار الأخير المتعلق بأسس قبول الطلبة غير الأردنيين وانتقالهم في المدارس الحكومية، موضحة أن القرار بحاجة إلى مزيد من الدراسة قبل اعتماده بشكل نهائي.اضافة اعلان


وبحسب كتاب اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، أوعزت الوزارة بالعودة إلى التعليمات السابقة المعمول بها، والتي تنص على معاملة أبناء الأردنيات الحاصلين على البطاقة التعريفية، وأبناء قطاع غزة، واللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحاصلين على بطاقة لجوء، معاملة الطلبة الأردنيين في إجراءات القبول والنقل.

ويأتي هذا التراجع بعد أن أثار القرار الملغى، الذي تضمّن تحديد رسوم دراسية شهرية وسنوية لفئات الطلبة غير الأردنيين، نقاشاً واسعاً، ما دفع الوزارة إلى إعادة تقييمه ودراسة آثاره المتوقعة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.


Image1_820251517255839948083.jpg
 
 
gnews

الأكثر مشاهدة