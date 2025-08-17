الأحد 2025-08-17 04:42 م
 

الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا و جمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا و مملكة هولندا ومملكة الدنمارك وجمهورية إندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (106) طنا من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى (156) إنزالا أردنيا، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (353) إنزالا، ليبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جوا من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو (772) طنا من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.

 
 
