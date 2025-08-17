الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا و جمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا و مملكة هولندا ومملكة الدنمارك وجمهورية إندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (106) طنا من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

