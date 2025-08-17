الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى (156) إنزالا أردنيا، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (353) إنزالا، ليبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جوا من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو (772) طنا من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.
