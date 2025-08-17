الأحد 2025-08-17 04:42 م
 

انطلاق التمرين الميداني "عين التنين" في سلاح الهندسة الملكي

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات
 
الأحد، 17-08-2025 02:26 م
الوكيل الإخباري-   انطلق الأحد، في مجموعة الإسناد الكيماوي التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي، التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"، الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية، وبالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأميركية (دترا) ومختبرات أوكردج الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، وذلك في إطار البرنامج الأردني – الأميركي في مجال مواجهة أسلحة الدمار الشامل.اضافة اعلان


ويهدف التمرين، إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الأردنية في الاستجابة والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية وتحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في مجال الأمن النووي والإشعاعي، إضافة إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية في مجال الاستجابة الفاعلة للتهديدات غير التقليدية، وتطوير إجراءات التعامل مع أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين الأردني والأميركي في مجالات التدريب الميداني والتطبيق العملي.

واشتمل التمرين على تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية والسيناريوهات العملية التي تحاكي التعامل مع التهديدات النووية الإشعاعية، ما يساهم في تعزيز قدرات المشاركين، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية بهذا المجال الحيوي.
 
 
