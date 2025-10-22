“الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق سلسلة من التخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية في جميع أسواقها، اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى مساء يوم الأحد 2 تشرين الثاني المقبل، بنسب تتراوح من 7-45 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، عصام الجراح، في بيان إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، إضافة إلى مواد التنظيف والمواد المنزلية، وهذه التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.