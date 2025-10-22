“الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، عصام الجراح، في بيان إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، إضافة إلى مواد التنظيف والمواد المنزلية، وهذه التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.
ودعا الجراح الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع “الفيسبوك”، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
