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الامن العام : 10 اصابات بحادث سير

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الثلاثاء، 23-07-2024 09:28 ص

 

 الوكيل الاخباري - قال النقيب سفيان العتوم من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثي سير، إحداهما كان لتدهور إحدى المركبات على طريق اتوستراد عمان الزرقاء، نتج عنه 10 اصابات متوسطة، تم اسعافهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، أن الحادث الآخر كان لتصادم مركبتين على طريق المفرق الزرقاء، نتج عنه اصابة واحدة متوسطة، تم اسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ورفع المركبات عن حرم الشارع العام، واعادة فتح الطريق أمام حركة السير.

 

 

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