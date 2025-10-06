الوكيل الإخباري- أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أن الوزارة تنظر إلى كل محافظة بوصفها مركزا للفعل الثقافي وبما يثري المشهد الثقافي، ويعزز الهوية ويغني تاريخ المكان والإنسان.



وقال الرواشدة خلال رعايته انطلاق فعاليات مخيم ضانا الإبداعي العاشر اليوم الاثنين، الذي نظمته مديرية ثقافة الطفيلة في مخيم لحظة السياحي، تحت شعار "العقد الأول للثقافة والعطاء"، إن الوزارة تسعى ضمن مبدأ توزيع مكتسبات التنمية إلى استكمال البنى التحتية الثقافية، من خلال إنشاء مراكز ثقافية وفنية، حيث تم حتى الآن إنشاء 6 مراكز منها مركز جرش الذي سيفتتح قريبا، بالإضافة إلى صيانة وترميم بيوت التراث وإنشاء مكتبات وتزويدها بكتب في مختلف مجالات المعرفة.

وأشار بحضور محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، ومتصرف لواء بصيرا الدكتور علي الزيدان، وبمشاركة أدباء وفنانين تشكيليين وشعراء وفرق فنية، إلى أهمية انخراط الشباب في الصناعات الثقافية الإبداعية كوسيلة إنتاج توفر لهم مصدر دخل وترفد عجلة الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الوزارة تنظر إلى مثل هذه المبادرات الثقافية كجزء من التنمية المستدامة.

من جهته، قال مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير إن مخيم ضانا الإبداعي، الذي يستمر ثلاثة أيام، من أهم أنشطة المديرية، مشيرا إلى أن استمرار المخيم دون انقطاع منذ عام 2016 جعل من الطفيلة واجهة ثقافية وطنية وسياحية.



وأضاف، إن المخيم يتضمن مشاركات في الفن التشكيلي، والخط العربي، والزخرفة الإسلامية، والتصوير الفوتوغرافي، وصناعة الأفلام، والنحت على الخشب والحجر، والرسم على الماء (فن الإيبرو)، وكتابة القصة القصيرة والقصائد الشعرية، إضافة إلى جولات سياحية ثقافية.