بيان من الجيش اللبناني عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟

"بتاريخ 4/10/2025 مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بـ "شاكر" نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام 2013، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".
