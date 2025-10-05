بيان من الجيش اللبناني عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟

الوكيل الإخباري- صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 4/10/2025 مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بـ "شاكر" نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام 2013، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".

