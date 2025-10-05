الأحد 2025-10-05 01:45 م
 

بيان من الجيش اللبناني عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟

الأحد، 05-10-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري-   صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ  4/10/2025 مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بـ "شاكر" نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام 2013، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".

