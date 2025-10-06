ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67.160 شهيدا

06:12 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الاثنين، إلى 67,160 شهيدا و169,679 مصابا، منذ السابع من تشـــرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.





وأوضحت الوزارة أن 21 شهيدا و96 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات اثنين، والإصابات 19، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,610، وأكثر من 19,143 مصابا.



كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 حتى الاثنين 13,568 شهيدا و57,638 مصابا.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



