الإثنين 2025-10-06 08:04 م
 

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67.160 شهيدا

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67.160 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67.160 شهيدا
 
الإثنين، 06-10-2025 06:12 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الاثنين، إلى 67,160 شهيدا و169,679 مصابا، منذ السابع من تشـــرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن 21 شهيدا و96 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات اثنين، والإصابات 19، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,610، وأكثر من 19,143 مصابا.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 حتى الاثنين 13,568 شهيدا و57,638 مصابا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان اللواء القضاة

"منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر

أخبار محلية "منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر

ن

مناسبات جبريل مجحم الصقور مبارك

ت

أخبار محلية تربية إربد تطلق فعالية "العلَم الأعلى"

ا

أخبار محلية رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

ا

أخبار محلية 537 مقترضا استفادوا من مؤسسة الإقراض في البادية الشمالية

ا

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

اقتصاد محلي ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية



 
 





الأكثر مشاهدة