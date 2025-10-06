حسّان: ضرورة تطوير المنتج السياحي بما يعكس الصورة الحقيقية للأردن

الوكيل الإخباري- أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أنَّ "سيادة القانون واحترامه هي الأساس، وبدونها لن يتمكّن أحد من العمل أو الاستفادة" مشدِّداً على ضرورة وضع إطار واضح للعمل يلتزم به الجميع؛ بما يحقِّق الفائدة للمجتمع المحلي في البترا وينعكس إيجاباً على قطاع السياحة بشكل عام.

كما أكَّد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه في البترا اليوم الاثنين، برئيس وأعضاء مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، على ضرورة تكثيف الجهود وتنويع المنتج السِّياحي وتطويره لاستعادة الزَّخم السِّياحي للمدينة.



وأشار إلى أنَّ المنافسة كبيرة في قطاع السياحة على مستوى المنطقة، ولا بدَّ من مواصلة تطوير الخدمات السياحيَّة والعامَّة في البترا والارتقاء بالبنية التحتيّة وإثراء تجربة السائح لمواكبة هذه المنافسة.



كما لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة تطوير المنتج السِّياحي بما يعكس الصورة الحقيقية للأردن وشعبه، وهذا هو الأهمّ، مشدِّداً على أهمية العمل على ربط البترا ومواقعها السياحيَّة بالمسارات السياحيَّة في المناطق المجاورة لها مثل: قلعة الشُّوبك ومحميَّة ضانا؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحليّة وتعزيز السِّياحة الوطنيَّة.



وقال رئيس الوزراء: نعمل على تحسين البنية التحتية في البترا، ضمن الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أنَّ هناك أموراً ضرورية تتحسّن بشكل كبير من خلال الإدارة والفاعليَّة في إنفاق الموارد، وضمان رفع جودة الخدمات السياحيَّة والعامَّة لخدمة المواطنين والزوَّار.



وأضاف: الأمل كبير أن نشهد خلال الفترة المقبلة تحسناً في أعداد السيَّاح الوافدين إلى البترا، وعودة تدريجية لخطوط الطيران التي انقطعت خلال السنوات الماضية.



ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة توجيه جزء من الفعاليَّات والاحتفالات التي تحمل قيمة ترويجيَّة عالية إلى البترا، وتشجيع المنشآت السياحيَّة على إقامتها؛ لما لذلك من دور في جذب السيَّاح وضمان إشغال الفنادق، وتحقيق عائد اقتصادي مهم.



وأشار في هذا الصَّدد إلى زيارته لفندق كراون بلازا في البترا، الذي بقي مغلقاً لسنوات طويلة، مؤكِّداً أنَّه سيتم تسريع إنجازه وتحديثه لنتمكّن من إعادة تشغيله مطلع العام المقبل، بالتَّزامن مع عودة الزخم السياحي للبترا.



وأكَّد على أنَّ الهدف الأساس هو تنمية البترا والموقع السياحي فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الفائدة عامة وشاملة، بحيث يستفيد منها الجميع بعدالة.