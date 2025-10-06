اتفاقية تعاون بين "الأعلى للسكان" ومنظمة "باثفايندر"

وبحسب بيان للمجلس، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز معرفة المراهقين والشباب ضمن الفئة العمرية 10–24 عاما، من خلال توفير محتوى رقمي تفاعلي ومتكامل يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات صحية آمنة ومدروسة.
وتستمر أنشطة الاتفاقية على مدار 14 شهرا، من أجل إدماج محتوى برنامج "أعمل معهم (Act With Him/Her – AWH)" ضمن منصة "دربي"، لتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة من المراهقين، وتزويدهم بمحتوى مناسب عمريا، يعكس الواقع المحلي ويستجيب لاحتياجاتهم المعرفية بطريقة تفاعلية وجاذبة.
ونوه أمين عام المجلس، الدكتور عيسى المصاروة، خلال توقيع الاتفاقية في مقر المجلس، إلى أهمية هذا التعاون المشترك بين الجانبين، والذي يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز فرص حماية صحة الشباب، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية 2020–2030.
وأضاف أن تطوير منصة "دربي" يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية آمنة وداعمة للشباب، تسهم في سد الفجوات المعرفية وتعزيز السلوكيات الصحية المسؤولة بينهم، بعيدا عن التأثير غير الآمن لما هو منشور على الفضاء الرقمي.
من جهتها، أوضحت ممثلة "باثفايندر"، الدكتورة وجدان أبو الليل، أن المنظمة تفتخر بهذه الشراكة مع المجلس لتوسيع نطاق استفادة الشباب من الموارد التعليمية الرقمية، مشيرة إلى أن دمج منهجية برنامج "أعمل معهم" ضمن المنصة، سيسهم في توسيع دائرة المستفيدين وتعزيز استدامة التأثير الإيجابي للبرنامج.
-
أخبار متعلقة
-
حسّان: ضرورة تطوير المنتج السياحي بما يعكس الصورة الحقيقية للأردن
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا
-
المومني: موقف الأردن مشرف بالتأكيد على أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها
-
الأردن يتلقى دعما هولنديا لقطاع المياه بقيمة 100 مليون يورو
-
اعلان صادر عن السفارة المصرية في عمّان
-
إنذار 11 ملحمة في إربد
-
الأوقاف: التسجيل للحج مستمر حتى 26 الشهر الحالي
-
توجه لإنشاء محطات فحص فني للمركبات في مراكز الخدمات الحكومية