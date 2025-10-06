اتفاقية تعاون بين "الأعلى للسكان" ومنظمة "باثفايندر"

الوكيل الإخباري- وقع المجلس الأعلى للسكان ومنظمة "باثفايندر" الدولية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير وتوسيع منصة "دربي" الرقمية، لتصبح أداة وطنية شاملة وموثوقة لحماية صحة الشباب، من خلال تثقيفهم حول مكونات صحتهم الإنجابية، وفق سياق القيم الثقافية والدينية والاجتماعية الوطنية.

وبحسب بيان للمجلس، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز معرفة المراهقين والشباب ضمن الفئة العمرية 10–24 عاما، من خلال توفير محتوى رقمي تفاعلي ومتكامل يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات صحية آمنة ومدروسة.



وتستمر أنشطة الاتفاقية على مدار 14 شهرا، من أجل إدماج محتوى برنامج "أعمل معهم (Act With Him/Her – AWH)" ضمن منصة "دربي"، لتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة من المراهقين، وتزويدهم بمحتوى مناسب عمريا، يعكس الواقع المحلي ويستجيب لاحتياجاتهم المعرفية بطريقة تفاعلية وجاذبة.



ونوه أمين عام المجلس، الدكتور عيسى المصاروة، خلال توقيع الاتفاقية في مقر المجلس، إلى أهمية هذا التعاون المشترك بين الجانبين، والذي يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز فرص حماية صحة الشباب، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية 2020–2030.



وأضاف أن تطوير منصة "دربي" يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية آمنة وداعمة للشباب، تسهم في سد الفجوات المعرفية وتعزيز السلوكيات الصحية المسؤولة بينهم، بعيدا عن التأثير غير الآمن لما هو منشور على الفضاء الرقمي.