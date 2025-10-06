الإثنين 2025-10-06 08:03 م
 

537 مقترضا استفادوا من مؤسسة الإقراض في البادية الشمالية

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 06-10-2025 07:13 م

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في البادية الشمالية منذ بداية العام الحالي 3 ملايين و 183232 دينارا استفاد منها 537 مقترضا وفقًا لمدير الفرع المهندس حمادة الشرفات.

وقال الشرفات اليوم الاثنين إن فرع تجاوز قيمة المبلغ المخصص للإقراض بحوالي 80 ألفاً، مشيرا الى أن معاملات الاقراض الجاهزة من شأنها أن ترتفع مع نهاية العام الحالي .

واضاف، إن كافة البرامج الاقراضية التي تم اعتمادها في سياسة الاقراص للعام الحالي انتهت باستثناء قروض الاعلاف لما لها من أهمية كبرى نظرا لكون أهالي البادية الشمالية تعد من أكثر مناطق المملكة اعتمادا على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن هناك برنامج أخرى للإقراض بالشراكة مع بعض الشركات العالمية بقيمة 25 ألف دينار لإقراض المزارعين لحماية الأشجار والثمار من الحشرات والآفات الزراعية إضافة لحماية مصادرهم المائية من التبخر.

اضافة اعلان


وأوضح الشرفات أن تنوّع البرامج الإقراضية التي أقرتها إدارة المؤسسة لتمكين المقترضين من استحداث وتطوير مشاريع زراعية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإقراض، التي زادت بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مشيرا الى أن فرع المؤسسة مكّن العديد من المقترضين من إقامة مشاريع زراعية نموذجية في البادية الشمالية وتطوير وتحديث مشاريع قائمة أُنشئت قبل عدة سنوات .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان اللواء القضاة

"منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر

أخبار محلية "منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر

ن

مناسبات جبريل مجحم الصقور مبارك

ت

أخبار محلية تربية إربد تطلق فعالية "العلَم الأعلى"

ا

أخبار محلية رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

ا

أخبار محلية 537 مقترضا استفادوا من مؤسسة الإقراض في البادية الشمالية

ا

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

اقتصاد محلي ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية



 
 





الأكثر مشاهدة