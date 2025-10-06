537 مقترضا استفادوا من مؤسسة الإقراض في البادية الشمالية

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في البادية الشمالية منذ بداية العام الحالي 3 ملايين و 183232 دينارا استفاد منها 537 مقترضا وفقًا لمدير الفرع المهندس حمادة الشرفات.



وقال الشرفات اليوم الاثنين إن فرع تجاوز قيمة المبلغ المخصص للإقراض بحوالي 80 ألفاً، مشيرا الى أن معاملات الاقراض الجاهزة من شأنها أن ترتفع مع نهاية العام الحالي .



واضاف، إن كافة البرامج الاقراضية التي تم اعتمادها في سياسة الاقراص للعام الحالي انتهت باستثناء قروض الاعلاف لما لها من أهمية كبرى نظرا لكون أهالي البادية الشمالية تعد من أكثر مناطق المملكة اعتمادا على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن هناك برنامج أخرى للإقراض بالشراكة مع بعض الشركات العالمية بقيمة 25 ألف دينار لإقراض المزارعين لحماية الأشجار والثمار من الحشرات والآفات الزراعية إضافة لحماية مصادرهم المائية من التبخر.

