537 مقترضا استفادوا من مؤسسة الإقراض في البادية الشمالية

وقال الشرفات اليوم الاثنين إن فرع تجاوز قيمة المبلغ المخصص للإقراض بحوالي 80 ألفاً، مشيرا الى أن معاملات الاقراض الجاهزة من شأنها أن ترتفع مع نهاية العام الحالي .
واضاف، إن كافة البرامج الاقراضية التي تم اعتمادها في سياسة الاقراص للعام الحالي انتهت باستثناء قروض الاعلاف لما لها من أهمية كبرى نظرا لكون أهالي البادية الشمالية تعد من أكثر مناطق المملكة اعتمادا على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن هناك برنامج أخرى للإقراض بالشراكة مع بعض الشركات العالمية بقيمة 25 ألف دينار لإقراض المزارعين لحماية الأشجار والثمار من الحشرات والآفات الزراعية إضافة لحماية مصادرهم المائية من التبخر.
وأوضح الشرفات أن تنوّع البرامج الإقراضية التي أقرتها إدارة المؤسسة لتمكين المقترضين من استحداث وتطوير مشاريع زراعية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإقراض، التي زادت بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مشيرا الى أن فرع المؤسسة مكّن العديد من المقترضين من إقامة مشاريع زراعية نموذجية في البادية الشمالية وتطوير وتحديث مشاريع قائمة أُنشئت قبل عدة سنوات .
