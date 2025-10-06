الإثنين 2025-10-06 06:14 م
 

"اليونيسف": لا مكان آمناً في غزة والأوضاع من سيئ لأسوأ

الإثنين، 06-10-2025 05:53 م

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر أنه "لا مكان آمناً في غزة"، مشيرا إلى أن "الجميع يتحمل المسؤولية، والأمور اليوم أسوأ من أي وقت مضى".

وأوضح إلدر في منشور على منصة (إكس) اليوم الاثنين، أن مدينة غزة ما تزال تضم عشرات الآلاف من الأطفال، بينهم من فقدوا أطرافهم جراء الغارات، لافتا إلى أن "أطفال غزة يرتجفون من وطأة القصف والواقع المفروض عليهم قاس ومتناقض".


وشدد على أن "إصدار أمر إجلاء عام للمدنيين لا يعني أن من بقي سيفقد حقه في الحماية"، مؤكدا أن القانون الدولي يضمن حماية المدنيين في كل الظروف.


وأشار إلى أن منطقة المواصي في غزة تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، وتحرم من أبسط مقومات الحياة، ما يزيد من معاناة الأطفال والأسر التي لجأت إليها.

 
 
