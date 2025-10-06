"اليونيسف": لا مكان آمناً في غزة والأوضاع من سيئ لأسوأ

وأوضح إلدر في منشور على منصة (إكس) اليوم الاثنين، أن مدينة غزة ما تزال تضم عشرات الآلاف من الأطفال، بينهم من فقدوا أطرافهم جراء الغارات، لافتا إلى أن "أطفال غزة يرتجفون من وطأة القصف والواقع المفروض عليهم قاس ومتناقض".
وشدد على أن "إصدار أمر إجلاء عام للمدنيين لا يعني أن من بقي سيفقد حقه في الحماية"، مؤكدا أن القانون الدولي يضمن حماية المدنيين في كل الظروف.
وأشار إلى أن منطقة المواصي في غزة تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، وتحرم من أبسط مقومات الحياة، ما يزيد من معاناة الأطفال والأسر التي لجأت إليها.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67.160 شهيدا
-
الصليب الأحمر: مستعدون لإعادة المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين
-
4 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس
-
مستوطنون يقطعون نحو 120 شجرة زيتون في قرى شمال شرق رام الله
-
مفاوضات حاسمة في مصر بشأن الخطة الأميركية لوقف الحرب على غزة
-
ترامب يتوقع إتمام المرحلة الأولى من خطته بشأن غزة هذا الأسبوع
-
الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 76 ألف شهيد ومفقود منذ بدء الإبادة
-
أكثر من 130 غارة للاحتلال على غزة في يومين