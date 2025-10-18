فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيستمر من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً، وسيشمل المناطق التالية:
مصلح حمدان، مزرعة الجامعة الأردنية، مختبر فحص التربة، تفرع عرعر، ظهرة الرمل، مضخة ظهرة الرمل، مركز صحي ظهرة الرمل، مضخة رقم 78، مزرعة زيدان، مزارع الدكتور عبدالله عرعر، مزارع خطاب، مزارع سالم نينو، المزرعة الملكية الأميرة سلمى، والمفرزة الطمونية التابعة للقوات المسلحة.
-
أخبار متعلقة
-
طبيب أردني يتصدر البورد العربي باختصاص الجهاز الهضمي للأطفال
-
وزارة النقل: ارتفاع حركة المناولة برا بنسبة 37.7% خلال الربع الثاني
-
مهرجان المثلث الذهبي الثقافي ينطلق هذا الشهر من عمّان ويُختتم في العقبة
-
الأردن يستضيف منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني 2026
-
الأمن ينعى عبدالله الخضير
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
اختتام فعاليات مهرجان العقبة الرياضي الثاني