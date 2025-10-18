السبت 2025-10-18 01:57 م
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

محطة كهرباء
محطة كهرباء
 
السبت، 18-10-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم غد الأحد الموافق 19-10-2025، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي ضمن خططها الدورية لتحسين كفاءة الشبكات واستمرارية التيار الكهربائي.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن الفصل سيستمر من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً، وسيشمل المناطق التالية:
مصلح حمدان، مزرعة الجامعة الأردنية، مختبر فحص التربة، تفرع عرعر، ظهرة الرمل، مضخة ظهرة الرمل، مركز صحي ظهرة الرمل، مضخة رقم 78، مزرعة زيدان، مزارع الدكتور عبدالله عرعر، مزارع خطاب، مزارع سالم نينو، المزرعة الملكية الأميرة سلمى، والمفرزة الطمونية التابعة للقوات المسلحة.
 
 
