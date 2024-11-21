البطاينة يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى الناتو

ونقل السفير البطاينة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مارك روته، وبدوره طلب روته نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة وحكمة جلالته في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، ومؤكداً اهتمام حلف شمال الأطلسي بتعزيز علاقات الشراكة مع الأردن، ومتمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي في بروكسل.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: إعلان قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
-
وفد حكومي أردني يطّلع على التجربة السعودية في الأرشفة والتحوُّل الرقمي
-
التعليم العالي تُعلن عن رقم تاريخي بعدد الطلبة الوافدين بالجامعات الأردنية
-
بنباتات أردنية .. دراسة لعلاج الألم المزمن دون إدمان
-
الحكومة ترسل مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الأمة خلال أيام
-
جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل في غرفة تجارة الزرقاء
-
عطاء لشراء كميات من الشعير
-
فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل (أسماء)