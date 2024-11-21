البطاينة يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى الناتو

12:04 م

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الوكيل الإخباري - قدم السفير يوسف البطاينة، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، سفيراً ورئيساً لبعثة المملكة الأردنية الهاشمية لدى حلف الناتو، خلال مراسم أقيمت في مقر الحلف الرئيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل. اضافة اعلان





ونقل السفير البطاينة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مارك روته، وبدوره طلب روته نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة وحكمة جلالته في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، ومؤكداً اهتمام حلف شمال الأطلسي بتعزيز علاقات الشراكة مع الأردن، ومتمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي في بروكسل.