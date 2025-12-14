وزير الشباب يكرم البطل أبو صيام

وأكد العدوان خلال التكريم، أن هذا التفوق يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية الرياضية التي رفعت اسم الأردن عالياً في المحافل الرياضية الدولية.
من جانبه، أعرب أبو صيام عن سعادته بالتكريم الذي يشكل حافزاً إضافياً له لتحقيق المزيد من الإنجاز.
