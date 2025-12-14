وزير الشباب يكرم البطل أبو صيام

الوكيل الإخباري- كرّم وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم الأحد، البطل شفيق أبو صيام بعد فوزه بحزام بطولة العالم الاحترافية للكيك بوكسينغ عن وزن 63 كغم المقامة في تايلند.



وأكد العدوان خلال التكريم، أن هذا التفوق يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية الرياضية التي رفعت اسم الأردن عالياً في المحافل الرياضية الدولية.

