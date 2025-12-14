الهيئة المستقلة للانتخاب تُعقد لقاء تشاوريًا مع طلبة برنامج الماجستير

06:43 م

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة، المهندس موسى المعايطة، إن برنامج الماجستير في السياسات الانتخابية وإدارتها، الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال المعهد الانتخابي الأردني، وبالتعاون مع كلية الأمير الحسين بن عبدالله للعلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، يُعد برنامجًا نوعيًا، حيث يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.





جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته الهيئة مع الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية لبرنامج الماجستير "السياسات الانتخابية وإدارتها"، بحضور ممثلين عن مديرية الأمن العام، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وطلبة الماجستير.



وبيّن المعايطة أن الهيئة عملت على تطوير برنامج الماجستير في المعهد الانتخابي الأردني، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، حيث يهدف إلى تنمية قدرات الطلبة الملتحقين بالبرنامج، وتأهيلهم واكتسابهم المعرفة اللازمة لإدارة الانتخابات، وتطوير أدوات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في الانتخابات، ومنها الذكاء الاصطناعي، بمراحلها كافة.



كما اشتمل اللقاء على شرح مفصل للخطة الدراسية لطلبة الماجستير وإرشادات تسجيل الطلبة من قبل دائرة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية.



كما احتوى اللقاء على عقد جلسة نقاشية تضمنت تغذية راجعة حول برنامج الماجستير، وفرصًا لتحسين ومواءمة البرنامج مع التطبيق العملي في إدارة العملية الانتخابية، وإمكانية تطوير المناهج، وإدماج منظور تمكين المرأة، وإدماج الذكاء الاصطناعي، وتمكين مهارات الخريجين وبناء قدراتهم، ومناقشة التوصيات المنبثقة عن اللقاء لتبنيها من قبل المعهد الانتخابي الأردني في الهيئة المستقلة للانتخاب.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك مع الشركاء، بما يخدم تجويد العملية الانتخابية.

