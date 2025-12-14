فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

وقالت الشركة، إن فصل التيار سيشمل في إربد مناطق، ام الجدايل وتقبل وغرب بيت راس (خلة التفاح)، من الساعة 9 صباحا لغاية 3:30 عصرا.
وفي مدينة المفرق سيشمل الفصل منطقة غرب ضاحية الملك عبدالله من الساعة 9:30 صباحا لغاية 4 عصرا.
