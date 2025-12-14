الأحد 2025-12-14 07:20 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

الأحد، 14-12-2025 07:12 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق غدا الإثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة، إن فصل التيار سيشمل في إربد مناطق، ام الجدايل وتقبل وغرب بيت راس (خلة التفاح)، من الساعة 9 صباحا لغاية 3:30 عصرا.

وفي مدينة المفرق سيشمل الفصل منطقة غرب ضاحية الملك عبدالله من الساعة 9:30 صباحا لغاية 4 عصرا.
 
 


