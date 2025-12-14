نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

وقالت نمروقة في كلمة في المنتدى إن "العالم يرزح تحت وطأة أزمات متفاقمة، أخلاقية وإنسانية وبيئية وجيوسياسية. ولا يوجد مكان تتجلى فيه هذه الأزمات بوضوح أكثر من منطقتنا"، وأضافت "يجب أن نرفع صوتنا عاليًا للمطالبة بالمساءلة. يجب أن نتحرك جماعيًّا لإرساء العدالة، والحفاظ على كرامة الإنسان، وإنهاء الكارثة الإنسانية".
وأكّدت نمروقة أن الأردن يدرك أن البوصلة الأخلاقية للأمم تتشكّل بقدرتها على التعايش، مؤكّدة أننا نفخر بإرثنا في مبادرات الحوار بين الأديان، بدءًا من رسالة عمّان (٢٠٠٤) التي أكّدت مجدّدًا رسالة الإسلام في السلام والوحدة، مرورًا بمبادرة "كلمة سواء" (٢٠٠٧) التي عزّزت التواصل بين الفكر الإسلامي والمسيحي، وصولًا إلى أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وهي مبادرة أردنية تبنّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع.
وشارك في المنتدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثّل السامي لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، وعدد من الوزراء، وقيادات سياسية ودينية، ورؤساء منظمات دولية، وممثّلون عن المجتمع المدني.
ويشار أن المنتدى يهدف لاستعراض منجزات عقدين من الحوار العالمي، ومناقشة التحديات الراهنة، واستشراف مستقبل العمل المشترك لتعزيز التفاهم بين الشعوب، وبناء جسور التواصل بما يسهم في دعم السلم والاستقرار الدوليين.
