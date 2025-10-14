"التربية" تحتفل باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

واحتضنت مدرسة قيساريا الأساسية للبنات حفلا مركزيا، جسد عمق الشراكة بين القطاعات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي، حيث رعى الحفل مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة الدكتور فيصل الهواري مندوبا عن أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، بحضور مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور مازن هدريس.
وأشاد الهواري في كلمته خلال الحفل بجهود الوزارة وشركائها في ترسيخ ثقافة الوقاية والحد من مخاطر الكوارث، مؤكدا أن هذا النشاط يترجم حرص الوزارة على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين في الحقل التربوي، ويعكس التزام المملكة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات الدولية في هذا المجال.
من جانبه، أشاد هدريس بالإبداع الكبير الذي أظهرته الطالبات وإدارة المدرسة، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تعد ركيزة أساسية في بناء جيل واع وقادر على مواجهة التحديات.
ومن جانبها، قالت نسرين مراد من "اليونسكو" خلال كلمة ألقتها بالنيابة عن ممثلة "اليونسكو" في الأردن نهى باوزير"، إن المنظمة تواصل العمل جنبا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم والشركاء الوطنيين لدمج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، والوعي البيئي، والاستدامة ضمن النظام التعليمي في الأردن.
