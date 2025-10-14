"التربية" تحتفل باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة التربية والتعليم، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أمس الاثنين، باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، من خلال تنفيذ سلسلة شاملة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي امتدت لتشمل جميع مدارس المملكة، في إطار استراتيجيتها الرامية لبناء ثقافة مجتمعية واعية بمخاطر الكوارث وسبل المواجهة والحد منها.

واحتضنت مدرسة قيساريا الأساسية للبنات حفلا مركزيا، جسد عمق الشراكة بين القطاعات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي، حيث رعى الحفل مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة الدكتور فيصل الهواري مندوبا عن أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، بحضور مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور مازن هدريس.



وأشاد الهواري في كلمته خلال الحفل بجهود الوزارة وشركائها في ترسيخ ثقافة الوقاية والحد من مخاطر الكوارث، مؤكدا أن هذا النشاط يترجم حرص الوزارة على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين في الحقل التربوي، ويعكس التزام المملكة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات الدولية في هذا المجال.



من جانبه، أشاد هدريس بالإبداع الكبير الذي أظهرته الطالبات وإدارة المدرسة، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تعد ركيزة أساسية في بناء جيل واع وقادر على مواجهة التحديات.