فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال المملكة الخميس

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الأغوار الشمالية يوم غدٍ الخميس، وذلك لغايات الصيانة السنوية.

وبحسب بيان للشركة، سيستمر الفصل من الساعة 8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا، ويشمل مناطق: قليعات، وجزءا من بلدة وقاص.

 
 
