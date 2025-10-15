فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال المملكة الخميس

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الأغوار الشمالية يوم غدٍ الخميس، وذلك لغايات الصيانة السنوية.

