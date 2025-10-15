فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال المملكة الخميس

وبحسب بيان للشركة، سيستمر الفصل من الساعة 8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا، ويشمل مناطق: قليعات، وجزءا من بلدة وقاص.
