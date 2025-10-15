الأربعاء 2025-10-15 09:03 م
 

ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

الأربعاء، 15-10-2025 07:22 م
الوكيل الإخباري-  التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، الأمير ويليام أمير ويلز، وسمو الأميرة كاثرين أميرة ويلز، في قصر ويندسور، الأربعاء.اضافة اعلان


وزار سمو ولي العهد، بمرافقة سمو الأمير وليام، قاعدة "بنسون" الجوية الملكية والاطلاع على برامجها التدريبية.

وقال ولي العهد عبر حسابه في إنستغرام "سعدت أنا ورجوة بلقاء سمو الأمير ويليام أمير ويلز، وسمو الأميرة كاثرين أميرة ويلز، في قصر ويندسور اليوم، كما تشرفت بمرافقة سمو الأمير وليام في زيارة إلى قاعدة "بنسون" الجوية الملكية والاطلاع على برامجها التدريبية".
 
 
