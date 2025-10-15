الأربعاء 2025-10-15 09:02 م
 

ولي العهد والأمير ويليام يزوران قاعدة بنسون الجوية الملكية في بريطانيا

جانب من الزيارة
 
الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير ويليام أمير ويلز، اليوم الأربعاء، قاعدة بنسون الجوية الملكية في منطقة أوكسفوردشاير.

واطلع سموهما، خلال الزيارة، على أبرز مهام هذه القاعدة، وبرامجها التدريبية للطيارين.

 
 
