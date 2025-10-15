ولي العهد والأمير ويليام يزوران قاعدة بنسون الجوية الملكية في بريطانيا

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير ويليام أمير ويلز، اليوم الأربعاء، قاعدة بنسون الجوية الملكية في منطقة أوكسفوردشاير.

