"التربية" ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة يبحثان التعاون

وأشار محافظة، خلال لقائه المديرس بحضور أمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية، سلطان الخليف، إلى أهمية النهوض بالتعليم العام والتعليم المهني والتقني، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ونقل الخبرات وقصص النجاح بين الدول العربية في مجالات التربية والتعليم.
وأكد إيمان الأردن بمؤسسات العمل العربي ودورها الفاعل في المساهمة والمساندة لقضايا التعليم في الوطن العربي، مشيدًا بالدور المهم الذي يضطلع به المركز في هذا الجانب.
من جانبه، قدم المديرس عرضًا حول نشأة المركز وأهدافه التربوية وخططه المستقبلية في تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي، والمساهمة في تطوير كفاءة المعلم في الوطن العربي.
وأشار إلى مشروع "النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم" الذي أطلقه مركز اليونسكو مؤخرًا بهدف تطوير التعليم في العالم العربي، وسيتم افتتاح برنامج التدريب للقيادات التعليمية للمشروع في العاصمة من 22 إلى 25 من الشهر الحالي.
وأشاد بدعم الأردن الكبير لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة، مؤكدًا عزم الجانبين تفعيل الشراكة بينهما.
