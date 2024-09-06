التريبة تعمم على المدارس بقبول الطلبة من ذوي الاعاقة وفقا لأحكام القانون

02:28 م

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الوكيل الإخباري- عممت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس الحكومية والخاصة بحظر استبعاد اي طالب من اي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها . اضافة اعلان





جاء ذلك وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة 17 من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يحظر استبعاد الشخض من اي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها .



