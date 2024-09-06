 
الجمعة 2024-09-06 04:46 م
 

 

التريبة تعمم على المدارس بقبول الطلبة من ذوي الاعاقة وفقا لأحكام القانون

مبنى وزارة التربية والتعليم
مبنى وزارة التربية والتعليم
الجمعة، 06-09-2024 02:28 م
الوكيل الإخباري-    عممت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس الحكومية والخاصة بحظر استبعاد اي طالب  من اي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها .اضافة اعلان


جاء ذلك وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة 17 من قانون  حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة  الذي يحظر استبعاد الشخض من اي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها .
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة "قد تظهر قبل 90 يوما"..علامات تحذيرية مفاجأة للسكتة الدماغية

الأسير الاسرائيلي المقتول ألموج ساروسي

فلسطين ماذا قال الأسير الاسرائيلي ألموج ساروسي قبل مقتله برصاص الاحتلال ؟

تعبيرية

أخبار محلية انطلاق البطولة العربية الثانية لصيد الأسماك بالعقبة

تعبيرية

الطقس ارتفاع جديد على درجات الحرارة .. الأرصاد تنشر الحالة الجوية لـ 3 أيام قادمة

المتضامنة الأمريكية التي قُتلت برصاص الاحتلال

فلسطين مقتل متضامنة أميركية برصاص الاحتلال جنوب نابلس

المسجد الأقصى

فلسطين 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تعبيرية

أخبار محلية بالأسماء .. المناطق المتضررة بفصل التيار الكهربائي عن المملكة غداً السبت

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التريبة تعمم على المدارس بقبول الطلبة من ذوي الاعاقة وفقا لأحكام القانون



 


الأكثر مشاهدة