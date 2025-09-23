الثلاثاء 2025-09-23 01:47 م
 

التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد

الوكيل الإخباري-  أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23-9-2025، منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2025-2026، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.اضافة اعلان


ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

لذا، تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة، خاصةً الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة.

وتؤكد الوزارة ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها على فيسبوك و"إكس"، للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.

وللدخول إلى هذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي:
https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry/
 
 
