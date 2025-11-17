الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

ووفق بيان للقوات المسلحة فإنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
