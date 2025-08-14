الثقافة تطلق ورش الفنون الأدائية ومسرح الهواة في معان وإربد والمفرق

الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظات معان، إربد والمفرق ورش تدريبية متخصصة ضمن مشروع "تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة"، الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في الشارقة، خلال الفترة من 12 إلى 19 آب الحالي.

وفي معان، افتتحت الورشة بمشاركة 10 متدربين من الذكور والإناث، بهدف تطوير مهارات المشاركين في التمثيل، والإخراج، والفنون الأدائية.



وقال مدير ثقافة معان، الدكتور يوسف الشمري، إن الورشة تمثل انطلاقة لمشروع وطني يعزز حضور الفنون الأدائية في المجتمعات المحلية، ويشجع الشباب على الانخراط في العمل المسرحي.



وأشارت المدربة مريم عويدات إلى أن الورشة تسعى لاكتشاف الطاقات الكامنة لدى الشباب، وتقديم بيئة تدريبية محفزة، مؤكدة وجود مواهب واعدة في محافظة معان تحتاج إلى التأهيل والدعم المستمر.



وفي مركز إربد الثقافي، انطلقت ورشة مشابهة بمشاركة نخبة من المدربين والمخرجين المسرحيين، بهدف تأهيل الفرق المحلية وصقل مهارات الشباب في مختلف جوانب الفنون المسرحية، وتنمية واكتشاف المواهب المسرحية الشابة.