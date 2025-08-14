الثقافة تطلق ورش الفنون الأدائية ومسرح الهواة في معان وإربد والمفرق

وفي معان، افتتحت الورشة بمشاركة 10 متدربين من الذكور والإناث، بهدف تطوير مهارات المشاركين في التمثيل، والإخراج، والفنون الأدائية.
وقال مدير ثقافة معان، الدكتور يوسف الشمري، إن الورشة تمثل انطلاقة لمشروع وطني يعزز حضور الفنون الأدائية في المجتمعات المحلية، ويشجع الشباب على الانخراط في العمل المسرحي.
وأشارت المدربة مريم عويدات إلى أن الورشة تسعى لاكتشاف الطاقات الكامنة لدى الشباب، وتقديم بيئة تدريبية محفزة، مؤكدة وجود مواهب واعدة في محافظة معان تحتاج إلى التأهيل والدعم المستمر.
وفي مركز إربد الثقافي، انطلقت ورشة مشابهة بمشاركة نخبة من المدربين والمخرجين المسرحيين، بهدف تأهيل الفرق المحلية وصقل مهارات الشباب في مختلف جوانب الفنون المسرحية، وتنمية واكتشاف المواهب المسرحية الشابة.
وفي المفرق، انطلقت ورشة "تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة"، حيث أكدت مديرية الثقافة أن الورشة تأتي في سياق الجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة العربية للمسرح لدعم الحركة المسرحية الأردنية، وتعزيز دور الفنون في بناء الوعي المجتمعي ونشر قيم الجمال والإبداع.
