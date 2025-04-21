الجامعة الهاشمية تستضيف طلبة من مدرسة "الأمل للغة الإشارة"

وقال بيان صادر عن الجامعة، اليوم الاثنين، إن الزيارة تأتي انسجامًا مع رؤية ورسالة الجامعة في التفاعل والتشارك مع المجتمع المحلي، وترسيخ قيم إدماج وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، دعمًا للنهج التشاركي بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم، ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظة الزرقاء.
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