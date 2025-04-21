الجامعة الهاشمية تستضيف طلبة من مدرسة "الأمل للغة الإشارة"

الوكيل الإخباري- استضافت الجامعة الهاشمية، طلبة مدرسة الأمل للغة الإشارة الثانوية المختلطة، وعددًا من المعلمات ومترجمة لغة الإشارة في المدرسة، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للطفل الأصم، تحت شعار "تعزيز التنوع الإنساني".

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