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الجامعة الهاشمية تستضيف طلبة من مدرسة "الأمل للغة الإشارة"

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الإثنين، 21-04-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-    استضافت الجامعة الهاشمية، طلبة مدرسة الأمل للغة الإشارة الثانوية المختلطة، وعددًا من المعلمات ومترجمة لغة الإشارة في المدرسة، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للطفل الأصم، تحت شعار "تعزيز التنوع الإنساني".

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وقال بيان صادر عن الجامعة، اليوم الاثنين، إن الزيارة تأتي انسجامًا مع رؤية ورسالة الجامعة في التفاعل والتشارك مع المجتمع المحلي، وترسيخ قيم إدماج وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، دعمًا للنهج التشاركي بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم، ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظة الزرقاء.

 
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