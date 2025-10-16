الأمن السيبراني يوجه نصيحة للأردنيين بشأن التطبيقات على هواتفهم

07:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750108 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا المركز الوطني للأمن السيبراني المستخدمين إلى حذف التطبيقات التي لا يتم استخدامها من أجهزتهم الذكية. اضافة اعلان





وقال الأمن السيبراني في منشور عبر "فيسبوك" ان الهدف من حذف التطبيقات هو تقليل نقاط الاختراق والحد من احتمالية استغلال الثغرات الأمنية في تلك التطبيقات.



وأكد أن التقليل من عدد التطبيقات المثبتة يساهم في تعزيز حماية البيانات الشخصية ورفع مستوى الأمان الرقمي للمستخدمين.