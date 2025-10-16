وفد رسمي لاكتشاف كيف تحوّل ألمانيا القمامة إلى طاقة متجددة

12:00 ص

الوكيل الإخباري- زار وفد رسمي برئاسة أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات مقاطعة بافاريا الألمانية خلال الفترة من 12 إلى 17 تشرين الأول، للاطلاع على أحدث التجارب الألمانية في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بمشاركة وفد رسمي من جمهورية مصر العربية وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص. اضافة اعلان





واستهل الوفد الأردني برنامجه بعقد اجتماع رسمي بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة في بافاريا وهيئة "بايرن إنترناشونال"، حيث ألقت مديرة برامج زيارات الوفود في "بايرن إنترناشونال"، كاتيا كراوزه، كلمة ترحيبية أشادت فيها بالتعاون مع الأردن ومصر في مجالات التنمية البيئية، كما قدمت ميريندا لوسل من الوزارة البافارية عرضاً حول العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية المستدامة والابتكار البيئي.



وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عمر عربيات أن إدارة النفايات أصبحت عنصراً أساسياً في منظومة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لإدارة النفايات من خلال القانون الإطاري رقم (16) لسنة 2020 والأنظمة والتعليمات والأدلة الإرشادية المنبثقة عنه.



وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال مشاريع وبرامج تركز على الشفافية وإدارة البيانات وتحفيز الاستثمار في الحلول البيئية المستدامة، مؤكداً أهمية تحمل المسؤولية الجماعية من جميع الجهات للوصول إلى مدن نظيفة واقتصاد أخضر مستدام.



كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية والمرافق العاملة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير.



واطّلع الوفدان الأردني والمصري على أحدث التقنيات المستخدمة في فرز ومعالجة النفايات الصلبة البلدية، والتجارب الألمانية في استعادة المواد والطاقة من النفايات، إضافة إلى الاطلاع على المكبات الصحية الهندسية التي تُدار وفق المعايير البيئية الأوروبية.



وتم خلالها بحث فرص التعاون المستقبلية بين الأردن ومصر ومقاطعة بافاريا في مجالات تطوير البنية التحتية المتكاملة لإدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في منشآت إعادة التدوير واستعادة الموارد، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.