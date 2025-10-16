ارتفاع أسعار النفط عالميا

08:34 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة تقريبا اليوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بأن توقف بلاده شراء النفط من روسيا، وهي خطوة قد تستنزف الإمدادات في أماكن أخرى.





بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا، أو 0.87%، لتصل إلى 62.45 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتا أو 0.98% إلى 58.84 دولار للبرميل.



ولامس الخامان القياسيان أدنى مستوى لهما منذ أوائل أيار في الجلسة الماضية بفعل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير في العام المقبل مع رفع منتجي أوبك+ الإنتاج وسط ضعف الطلب.



وقال ترامب أمس الأربعاء إن الهند ستوقف مشتريات النفط من روسيا.